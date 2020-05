Festa dell’Europa, Battelli (M5S): "Crisi sia motore per ripartenza e cambiamento"

“75 anni fa terminava la pagina più oscura della nostra Storia e, cinque anni dopo, se ne sarebbe aperta una bianca, tutta da scrivere. Alle parole ‘integrazione’ e ‘cooperazione’ seguì la definizione di un grande progetto di ricostruzione. In questa giornata non possiamo allora non tornare, con la memoria, a quei giorni. E sentirli, con forza, nostri. La Festa dell’Europa capita quest’anno in un periodo estremamente complicato per l’Unione europea che vive una delle più gravi crisi economiche della sua storia. Dalla risposta che sarà in grado di dare dipenderà il suo e il nostro futuro. Servono istituzioni forti all’altezza della sfida che abbiamo davanti: i presupposti sono buoni e l’Italia, da sempre in prima linea nel processo di integrazione europea, è pronta a fare la sua parte”.

Così, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche dell’Ue alla Camera Sergio Battelli.

“Cerchiamo allora non di alimentare le divisioni ma di arginarle, in nome di un percorso alto e condiviso. Facciamo in modo che la visione e le idee maturate durante questo periodo di crisi possano innescare un vero cambiamento politico, economico, ambientale, sociale e culturale. Mobilitiamo tutte quelle risorse che permetteranno all’Europa non solo di ripartire oggi ma di affrontare con prontezza e determinazione le sfide che verranno in nome di una vera Unione dei popoli” conclude Battelli.