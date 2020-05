Pietra Ligure, Consiglio comunale infuocato sul tema Ex Mios: approvato un ordine del giorno congiunto

Il Consiglio comunale (GUARDA VIDEO SU YOUTUBE) di Pietra Ligure si è infuocato, come del resto era prevedibile, sulla questione Ex Mios: un lungo dibattito dai toni accesi è infatti andato in scena nella seduta di ieri proprio durante la discussione della mozione presentata dal consigliere Mario Carrara (Gruppo Consiliare Sara Foscolo Sindaco) relativa alla riattivazione del padiglione "ex isolamento" dell'ospedale Santa Corona, al fine di destinarlo alla esclusiva cura dei pazienti infetti dal Coronavirus.

Se da una parte, quella della minoranza, è stato sottolineata l'importanza della riapertura di un reparto appropriatamente concepito, studiato, organizzato per la specificità delle malattie infettive peraltro in un periodo di emergenza dove si assiste alla creazione di ospedali "ex novo", la maggioranza ha risposto attraverso le parole del consigliere Gianni Liscio che ha sottolineato l'impegno suo e del sindaco De Vincenzi per fare in modo che l'Asl prendesse in considerazione l'idea di rendere nuovamente operativo l'ex Mios: un impegno che - sempre secondo quanto riferito da Liscio - ha però trovato l'opposizione sia dell'azienda sanitaria che della Regione, pronte a rispondere negativamente adducendo motivazioni di carattere tecnico alla base della loro risposta.

Come già accennato, la discussione si è poi protratta sul piano politico con la maggioranza che ha elencato quanto proposto negli anni in difesa del Santa Corona senza lesinare qualche frecciata ai gruppi d'opposizione. Dopo un aspro botta e risposta si è però giunti ad una soluzione che ha messo d'accordo tutti: un nuovo ordine del giorno congiunto votato all'unanimità, con il ritiro dunque della mozione presentata dalla minoranza, presentato con l'obiettivo di richiedere ufficialmente alla Regione la riattivazione del padiglione Ex Mios.