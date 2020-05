Pietra, riduzione tributi locali: bocciata la mozione del consigliere Carrara

Nella giornata di ieri si è tenuto il Consiglio comunale di Pietra Ligure. Il parlamentino ponentino ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal consigliere Mario Carrara in merito alla riapertura dell'ex Mios dell'ospedale Santa Corona.

"L'intento del documento approvato, oltre che essere una chiara e inequivocabile presa di posizione sulla opportunità del provvedimento da parte di tutto il Consiglio pietrese, risiede nel coinvolgimento dei comuni dell'ASL 2, in modo che, diventando "patrimonio condiviso" di tutto il territorio, esso possa costituire opera di persuasione e convincimento nei confronti dell'assessore alla sanità regionale, Sonia Viale a rivedere la propria posizione, che negava la riapertura, adducendo motivi tecnici" spiega il consigliere Carrara. Il documento è stato sottoscritto da tutti i capigruppo consiliari

Respinta invece la seconda mozione presentata sempre da Carrara nella quale il consigliere chiedeva al Consiglio di impegnare il sindaco De Vincenzi e la giunta alla riduzione della pesantissima pressione fiscale di tributi comunali.

"Abbiamo chiesto l'impegno ad abbassare la TARI di un importo compreso tra il 30 ed il 50%, non essendo giusto far pagare la tassa sui rifiuti, su base annuale, ad esercizi pubblici e commerciali che non ne hanno "potuto" produrre perché sono stati chiusi per tre mesi su provvedimento delle autorità; con queste stesse motivazioni, abbiamo chiesto la diminuzione della TOSAP dal 30 al 50% perché non é giusto far pagare il suolo pubblico per dehors e esposizioni commerciali a chi non ne ha potuto usufruire" prosegue Carrara.

"Ma non solo. Abbiamo richiesto anche la diminuzione dell'IMU ai massimi livelli possibili di pressione, che quest'anno sarebbe arrivata ben all'11,40x1000, portandola in riduzione all'8x1000. Questo perché non è giusto che chi possiede una casa e per mesi non solo non ha potuto abitarla, ma neanche ha potuto avvicinarsi al territorio regionale, debba pagare una pesantissima imposta calcolata su base annuale".

"Tuttavia, il sindaco, ha respinto la proposta perché, a suo dire, non può impegnarsi a ridurre la pressione fiscale fintantoché non sarà più chiara la situazione, al fine di non mandare in tilt le finanze del comune. Nonostante avessi dato la disponibilità a modificare il dispositivo della mozione, togliendo dalla stessa tutti gli importi indicati "in riduzione" e sostituendoli con un generico, ma concreto, impegno alla riduzione dei tributi, da comunicare e discutere in un prossimo Consiglio comunale".

"Ancora una volta, al di là delle tante belle parole di "comprensione" per la difficile situazione economica di tante famiglie e di tante chiacchiere gratuite (perché non costano niente) di solidarietà per quanti si trovano in difficoltà finanziaria provocata dalle misure contro il Coronavirus, ha prevalso la logica del "bilancio" e dei conti; si continua, coerentemente con la politica governativa PD/5 Stelle di cui questa amministrazione dimostra di essere un epigono, a far prevalere la logica del "rinvio" e della sospensione ma senza operare aiuti effettivi e concreti di abbattimento e riduzione effettiva degli importi dei tributi - conclude Carrara - Il Consiglio comunale di Pietra Ligure aveva la possibilità di operare concretamente e di dimostrare di stare dalla parte di chi si trova in difficoltà (ricordiamo che, quest'anno, per legge, l'IMU potrebbe essere addirittura azzerata), ma ha preferito non farlo".