Toti: "Dati pandemia continuano a migliorare. Stiamo lavorando per dare certezze alle imprese"

"Al lavoro per far ripartire in sicurezza la Liguria. Dobbiamo dare certezze ai ristoranti, alberghi, bar, parrucchieri, estetisti e a molte altre imprese che costituiscono la forza della nostra regione". Cosi commenta con un post su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"Da domani, con una nuova ordinanza, qualcuno potrà già riaprire e tutti saranno autorizzati ad andare a preparare i loro locali per riattivare la propria attività nei prossimi giorni. Il 18 maggio infatti abbiamo chiesto al Governo di poter decidere tutte le ripartenze nel nostro territorio".

"I dati della pandemia continuano a migliorare. La nostra sanità continua a monitorare la situazione. E a dispetto di chi si opponeva all’interesse dei liguri il Policlinico San Martino di Genova sperimenterà ufficialmente il farmaco Remdesivir. Ora tutto dipende da noi: dalla nostra capacità di stare attenti, distanti e usare correttamente le mascherine. Coraggio, anche questa volta ce la faremo insieme" conclude Toti.