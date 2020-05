Fauna selvatica: da oggi possibile assistenza agli animali con istituti fuori Regione

Istituti specializzati presenti in altre Regioni potranno intervenire per il soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma in Liguria. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Biodiversità, Stefano Mai.

“In questi giorni abbiamo apportato una novità nelle norme regionali di protezione delle fauna omeoterma e per il prelievo venatorio – spiega l’assessore Mai -. In breve, qualora siano richieste particolari specializzazioni o per l’impossibilità di intervento o carenza delle strutture adeguate sul territorio ligure, nonché in altri casi di particolare necessità, tramite una convenzione, Regione Liguria potrà avvalersi di soggetti autorizzati da altre Regioni allo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma”.

“Abbiamo scelto di creare questa opportunità perché si possa agire al meglio. Esistono strutture specializzate che si trovano fuori dalla Liguria che possono svolgere un ruolo importante per il supporto nella nostra azione di recupero della fauna selvatica omeoterma”.