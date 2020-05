Coronavirus, si allenta la pressione negli ospedali, Bona (Ordine Infermieri): "Operatori sono stanchissimi, chiediamo ai cittadini un aiuto"

“Gli infermieri hanno dato veramente una prova di forza che nessuno si aspettava. I turni massacranti ai quali sono stati sottoposti, lo stress psicofisico ed emotivo, avrebbe sicuramente sconcertato chiunque, hanno dimostrato veramente il loro valore professionale e anche la tenacia nel tenere duro in questo momento con tutte le situazioni che conosciamo benissimo, sono state drammatiche fin dall’inizio. La mancanza di Dpi, lo sconcerto di trovarsi in una situazione più grande di quella che era stata prospettata, la necessità di convertire le strutture e anche di convertire la propria attività quotidiana”.

Con il presidente dell'Ordine degli Infermieri della provincia di Savona Massimo Bona, ospite nella diretta di Savonanews, abbiamo fatto il punto della situazione in questa emergenza Coronavirus arrivata alla Fase 2 ma che ha visto infermieri, medici e operatori sanitari, sottoposti a mole di lavoro straordinario, mettendo a serio rischio anche la loro salute.

“Ci sono stati casi nel savonese, sono stati anche importanti e hanno lasciato per parecchio tempo le persone a casa o in ospedale in condizioni anche abbastanza difficili. Nella nostra provincia non ci sono state situazioni gravi legati a lutti, purtroppo però invece nell’ambito genovese si sono verificati dei decessi. E' una cosa inaccettabile, se perdiamo i professionisti capaci di aiutare i cittadini le situazioni diventano ancora più gravi” spiega Massimo Bona.

Gli infermieri hanno contratto il virus nelle case di riposo e nelle Rsa, strutture che in questo momento sono nell'occhio del ciclone anche della Procura di Savona.

“Il problema delle Rsa è un problema attuale e sono stati numerosi i casi dei pazienti positivi e deceduti nelle strutture. Questo ha aumentato la possibilità negli operatori di poter andare incontro alla patologia e mettere anche in difficoltà l’assistenza all’interno della struttura stessa. Ci sono stati casi gestiti, credo, nel migliore dei modi, rispetto alla necessità di allontanarli nel momento in cui sono risultati positivi. Il fatto è che questa casistica è stata importante nei primi momenti di questa epidemia, dove c'era questo problema, che si è certamente ridimensionata, ma è ancora attuale, legato ai Dpi" ha spiegato il Presidente dell'OPI.

L'allentamento del lockdown da lunedì 4 maggio e i numeri in calo degli ospedalizzati, dei decessi e degli accessi in terapia intensiva possono far sperare ma la tensione rimane ancora molto alta.

“Sicuramente la situazione si è allentata, è meno pesante, però bisogna considerare che alcuni nostri operatori provinciali dell’Asl sono allo stremo, sono stanchissimi. In questo momento ci sono meno casi, meno posti letto occupati, ci sono meno pazienti in Terapia Intensiva, ma abbiamo anche molta stanchezza nella popolazione sanitaria della nostra Provincia. Rispetto a questo allentamento ci vuole un grosso aiuto dei cittadini, cerchiamo di essere molto rigorosi nel rispetto di quei comportamenti in sicurezza, nel quotidiano. Questo vuol dire poter dare un po' di respiro a chi in questi mesi ha cercato di tamponare questa situazione al meglio delle proprie umane professionalità” prosegue Bona.

Un altro tema centrale, è l'assunzione di medici, infermieri, Oss, che al momento sono stati assunti a tempo determinato, però gli ospedali che necessitavano di nuove forze prima dell'emergenza, nel futuro avranno ancora assolutamente bisogno di dipendenti.

“C’è assoluto bisogno di medici e infermieri ma anche di operatori socio sanitari. La grossa sofferenza in questi anni a livello nazionale è stata determinata dalla carenza di personale sanitario, infatti gli infermieri che mancano nel nostro Paese sono un’enormità rispetto ai parametri europei. Questa emergenza ha fatto scattare delle molle importanti per poter accedere a delle risorse a tempo determinato, però questo è solo un momento di rimpiazzo in emergenza che non deve far dimenticare che passata questa situazione si dovrà metter mano ai numeri reali legati alla necessità di operatori nella nostra Provincia, considerando anche l’aspetto contrattuale” continua Massimo Bona.

“Ai miei colleghi devo dire solo un grazie enorme perché effettivamente hanno dimostrato quello che sono sempre stati e che marginalmente l’opinione pubblica ha sempre considerato. Il nostro lavoro è tutti i giorni così, ha quelle caratteristiche che in modo forse più evidente, più importante, sono state messe in evidenza in questi tristi mesi, ma non è cambiato molto, è diventato più pesante. Sono stati lodevoli da tutti i punti di vista, hanno saputo reinventarsi, hanno saputo lavorare in aree che non hanno mai frequentato prima. Hanno avuto una capacità di adattamento incredibile e ciò gli fa onore, ricordiamoci di loro” conclude il presidente dell'Ordine degli Infermieri della provincia di Savona.