Covid-19, mascherine artigianali realizzate dall'Associazione Volontari Ospedalieri

Nell'ambito dell'emergenza Covid-19, l'A.V.O. Valbormida (Associazione Volontari Ospedalieri) ha realizzato una serie di mascherine fatte a mano in puro cotone, lavabili e riutilizzabili, contenenti al loro interno una tasca dentro la quale dovrà essere inserita una ulteriore protezione igienica sostituibile (ad esempio carta da forno).

Lo comunica con un post su Facebook il comune di Cairo Montenotte.

"I dispositivi, in totale più di mille, saranno distribuiti alla cittadinanza di Cairo nei prossimi giorni direttamente dall'associazione, da mesi in prima linea a sostegno delle attività promosse dal comune in questa fase di difficile emergenza" spiegano dal comune cairese.