E' mancato Antonio Perotti, storico milite della Croce Bianca di Dego

La Croce Bianca di Dego è in lutto per la scomparsa all'età di 60 anni di Antonio Perotti.

Questo il cordoglio della Pubblica Assistenza deghese: "Tutto il Consiglio direttivo e tutti i militi si stringono in un momento così triste, per la perdita di un milite che per molti anni ha impiegato parte del suo tempo per gli altri. Ciao Antonio il tuo ricordo resterà caro a tutta la famiglia della Croce Bianca, e a tutti coloro che ti hanno voluto bene".

Gli amici della Croce Bianca lo ricordano con affetto.