Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo: sindaco di Savona depone corona d'alloro in piazza Mameli

"Questa mattina ho deposto una corona d'alloro in piazza Mameli per il Giorno della Memoria, dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale, e delle stragi". Lo comunica in una nota il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

Si celebra il 9 maggio in quanto in questo giorno, nel 1978, furono uccisi Peppino Impastato e Aldo Moro il cui pensiero, espresso nel 1944, è quanto mai attuale : "Ora dobbiamo percorrere una lunga e difficile strada: dobbiamo appunto ricostruire. Cominciamo da qui. Rimettiamoci tutti a fare con semplicità il nostro dovere.Chi ha da studiare, studi. Chi ha insegnare, insegni. Chi ha da lavorare, lavori. Chi ha da combattere, combatta. Chi ha da fare della politica attiva, la faccia, con la stessa semplicità di cuore con la quale si fa ogni lavoro quotidiano. Madri e padri attendano ad educare i loro figlioli. E nessuno pretenda di fare più o meglio di questo. Perché questo è veramente amare la patria e l'umanità".