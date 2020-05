Allestimento stabilimenti balneari e ginnastica in spiaggia: cresce la voglia d'estate ad Alassio

Bagnini che allestiscono il proprio stabilimento compatibile alle disposizioni di distanziamento. Signore che assaggiano il godersi il sole in spiaggia, in attesa di sdraiarsi ed abbronzarsi. Le foto sono state scattate ad Alassio.

Tanta è la voglia di tornare alla vita di prima, con una nuova filosofia, però: quella di, almeno per i primi tempi, di rispettare le regole di prudenza sanitaria per poi, si spera in piena estate, riprendersi la gioia di vivere al 100%.

Gli ultimi "in castigo" (discoteche, teatri, cinema, ecc.) stanno per ora solo a guardare. Quando toccherà a loro, quello sarà il momento della chiusura del cerchio e dell'uscita dal tunnel.