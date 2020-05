Toti: "Firmata nuova ordinanza. Settimana di lavoro propedeutica alla riapertura totale del 18 maggio"

Emergenza Covid-19: come annunciato nella giornata di ieri, il governatore della Regione Giovanni Toti ha presentato la nuova ordinanza che sarà in vigore da domani, lunedì 11 maggio.

"I dati di oggi sono positivi e coerenti con il resto della settimana - spiega Toti - Questa mattina si sono tenuti numerosi contatti con i governatori delle altre Regioni. Abbiamo chiesto ed ottenuto per la giornata di domani un incontro della Conferenza dei Governatori con il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia".

"In questa settimana, l'ultima con in vigore il decreto del presidente dei ministri, vogliamo le più ampie rassicurazioni sul fatto che alle Regioni venga data piena autonomia sulle decisioni da prendere da lunedì 18 maggio. Il ministro mi ha confermato che è intenzione del Governo dare da quel momento piena autonomia ai territori circa le proprie scelte, ovviamente seguendo con attenzioni i dati dell’epidemia, per fortuna in costante calo".

"Lunedì 18 quindi, ci prepariamo per la riapertura di parecchie attività come ad esempio negozi al dettaglio, parrucchieri, estetiste, bar e ristoranti. Ovviamente siamo in attesa delle linee guida dal parte di Inali per ripartire in sicurezza".

"Poco fa ho firmato un'ordinanza regionale per agevolare questa settimana di lungo lavoro - prosegue - Il documento prevede la possibilità di raggiungere le proprie attività commerciali per iniziare i lavori propedeutici alla riapertura del 18. Abbiamo anche equiparato, sempre all'interno delle linee guida del Governo, la riapertura (da domani riaprono, in linea con quanto stabilito il 4 maggio scorso dal Governo, ndr) di agriturismi, bed & breakfast e residenze turistico-alberghiere. Cosi come i negozi delle filiere consentite (ad esempio attrezzature per lo sport, pesca e caccia, ndr)".

Abbiamo tolto l'orario per le attività sportive, consentendo libera mobilità in tutta la Regione, sempre per gli esercizi consentiti. Si potrà raggiungere barche, roulotte, orti, camper e seconde case con l'intero nucleo familiare convivente (tutti residenti assieme, ndr) solo per lavori di restauro. Non ci si può fermare a dormire. Infine, abbiamo consentito la raccolta di funghi e tartufi nei boschi e il moto turismo" conclude Toti.

L’assessore regionale con delega alla Protezione civile Giacomo Giamperdone ha fatto il punto sull’ordinanza che “sostanzialmente consente la libera circolazione in tutta la Regione e autorizza una serie di attività sportive che ci erano state richieste come il moto turismo.

Inoltre apre ad alberghi, B&B e affitta camere, il tutto dopo una settimana di fase due in cui i comportamenti dei liguri sono stati molto rispettosi e consapevoli. In attesa della ripartenza del 18”.

Per quanto riguarda le mascherine chirurgiche Giampedrone ha ricordato l’avvio mercoledì 13 maggio di una consegna gratuita di 500.000 pezzi che verranno distribuite ai liguri attraverso il circuito delle farmacie”.

Nel dettaglio: L’ordinanza consente:

- l’accesso alle attività commerciali, di cura alla persona, alle attività economiche, a palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri termali e centri ricreativi che oggi sono chiusi in base al dpcm del 26 aprile. L’obiettivo è effettuare interventi di manutenzione, sanificazione, consegne magazzino e predisposizione delle attività tutte per adeguarsi alle linee guida dell’Inail a tutela della salute pubblica e dei lavoratori e per ogni attività connessa alla riapertura dell’attività nel rispetto del distanziamento sociale;

- è consentito il commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette nel rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli Inail;

- è consentita la riapertura delle residenze turistiche alberghiere, locande, alberghi diffusi e affitta camere, bed&breakfast, case vacanze per ospitare persone che si spostano per lavoro;

- è consentito svolgere attività motorie quali corsa, tiro con l’arco, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis sinolo, passeggiata a cavallo, attività sportive acquatiche indiviudali come wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca e vela in singolo (tutte le attività sopra elencate si intendono da effettuarsi in forma individuale);

- è vietato avvalersi di strutture di tutte le strutture ad uso comune quali spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi;

- sono consentiti spostamenti con mezzo proprio all’interno del territorio della Regione Liguria per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria, anche con coresidenti;

- tra le attività motorie (dalle 6 alle 22) sono consentite anche le uscite in barca anche con più persone, purché coresidenti;

- è consentito svolgere sul territorio regionale, con i coresidenti e con l’obbligo di rientro alla sera, la pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare o in spiaggia, a patto che sia svolta da persone abilitate all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia di comunicazione, che sia svolta in modo individuale o con i coresidenti; il controllo della fauna selvatica, il prelievo venatorio di selezione degli ungulati, la raccolta dei funghi, la raccolta dei tartufi;

- è consentito ai residenti in Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta all’autoconsumo, a patto che venga attestata con autodichiarazione il possesso di una superficie agricola produttiva, anche con i coresidenti;

- è consentito l’allenamento e l’addestramento di ogni altro tipo di animale e l’attività di educatore cinofilo purché svolto in aree autorizzate;

- è consentito l’allenamento e l’addestramento dei cavalli da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari di animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio regionale nel rispetto della normativa del distanziamento sociale;

- sono consentiti su tutto il territorio regionale gli spostamenti, anche con i coresidenti, per qualsiasi necessità, con l’obbligo di rientro in giornata

- è consentito lo spostamento dove sono i natanti o le unità da diporto di proprietà, anche con i coresidenti, per lo svolgimento di attività di manutenzione compresa l’uscita in barca;

- è consentito raggiungere le seconde case, i camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, lo spostamento potrà essere esclusivamente con i coresidenti e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata.

