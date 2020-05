Covid-19, calano ancora i positivi (-68). Nelle ultime 24 ore nessun decesso nel savonese

Emergenza Covid-19: calano ancora i positivi in Liguria. Oggi sono 4.791, meno 68 rispetto alla giornata di ieri. Stesso trend anche per i pazienti ospedalizzati che sono 522 (-21). Di cui 41 in terapia intensiva (UTI -1). I deceduti sono 1.279 (+5 nelle ultime 24 ore).

I positivi in Liguria sono così suddivisi: Imperia 680, Savona 844, Genova 3.007 e La Spezia 253. Non assegnati 7. I tamponi eseguiti sono 67.322 (+2.396).

Questa la situazione per quanto riguarda gli ospedalizzati: Asl 1 = 87 (7 UTI); Asl 2 = 82 (6 UTI); Asl 3 Villa Scassi = 71 (7 UTI); San Martino = 86 (11 UTI); Galliera = 96; Evangelico = 18; Gaslini = 1; Asl 4 = 38 (5 UTI); Asl 5 = 43 (5 UTI).

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.597, cosi suddivise: Asl 1 = 123; Asl 2 = 534; Asl 3 = 394; Asl 4 = 305; Asl 5 = 241.

Persone al domicilio (isolamento domiciliare) 2378 (-61 di ieri); clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1891 (14 più di ieri); guariti con 2 test consecutivi negativi 2716 (113 più di ieri).

Nel distretto dell'Asl 1 di Imperia nessuna persona è morta a causa dell''infenzione da Covid-19 così come nel distretto dell'Asl 2 savonese, dell'Asl 5 e all'ospedale Galliera. Cinque sono i decessi invece, avvenuti presso "Villa Scassi", nel distretto dell'asl 3. Ieri è morta una donna di 78 anni ricoverata nel reparto di Medicina interna, un uomo di 89 ricoverato anche lui nello stesso reparto. Un uomo di 83 anni ricoverato presso la "Degenza breve", un 59enne che si trovava in Rianimazione ed infine oggi è deceduto un uomo di 85 anni che si trovava ricoverato nel reparto di "Osservazione breve". In tutti questi casi l'infezione da covid 19 è stata ritenuta dai sanitari "concausa" dei decessi. Nel distretto dell'asl 4 ieri, è morta una donna di 91 anni, residente a Sestri Levante, ricoverata presso Reparto Covid Sestri Levante. Al policlinico San Martino, infine si registra il decesso di un 95enne di Genova ricoverato al pronto soccorso.