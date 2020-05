Utilizzo consapevole dei guanti: massimizziamo i benefici e riduciamo i rischi

Cari lettori di Savona News, nel mio ultimo articolo vi ho parlato del corretto uso della mascherina; oggi vorrei darvi qualche suggerimento riguardo ai guanti. Attenzione, non parlo di procedure da sala operatoria o di attenzioni particolari destinate a persone a rischio, ma di migliorare le misure igieniche quotidiane della popolazione normale… per cercare tutti insieme di combattere questa pandemia che ci ha cambiato la vita.

Mi capita di incontrare persone che, solo per il fatto di indossare i guanti, si sentono tranquilli a toccare qualsiasi cosa. Questa sicurezza è decisamente da ridimensionare, per diverse ragioni:

Il lattice dei guanti presenta dei pori che, dopo un po’ di tempo che li si indossa, li rendono più permeabili

Se tocchiamo qualcosa di infettato da virus e batteri, questi così come ci rimangono “attaccati” alle mani nude, altrettanto facilmente si attaccano ai nostri guanti.

Indossare i guanti uscendo di casa e, con lo stesso paio, prendere mezzi pubblici, toccare il telefono, toccare il carrello del supermercato, toccare il denaro per pagare ecc. equivale esattamente a non indossarli: lo scopo dei guanti non è quello di proteggere la pelle delle nostre mani (quella è già una barriera molto efficace, se non presenta ferite).

I guanti servono a non trasferire facilmente virus e batteri da superfici infette ad altre che noi vorremmo mantenere più sicure, quali i nostri oggetti personali, i nostri indumenti, l’interno di casa nostra ecc.

Per ottenere questo scopo occorre utilizzarli “pensando di non averli”; mi spiego meglio: se uscissimo di casa a mani nude ci verrebbe abbastanza naturale lavarcele o igienizzarcele dopo aver toccato il corrimano di una scala o un carrello del supermercato (anzi, prima di fare la spesa indosseremmo i guanti che ci vengono dati all’ingresso). Se quindi, dopo essere usciti di casa con i guanti, tocchiamo superfici infette, abbiamo tre alternative per salvaguardare la nostra salute:

1. sostituirli

2. igienizzarli con gel o sapone disinfettante

3. ricoprirli con altro paio di guanti puliti (ad esempio quelli del banco delle verdure) prima di toccare cose che vogliamo non contaminare (come il cibo che acquistiamo)

Al nostro rientro, prima di toccare l’interno di casa nostra (o ciò che abbiamo messo nella borsa della spesa), ricordiamo di togliere i guanti “sporchi”; per farlo in sicurezza occorre anche qui seguire una procedura “ragionata”:

appena entrati, prima di togliere i vostri indumenti esterni, avvicinarsi al secchio dell’immondizia indifferenziata ed aprirlo (ideale sarebbe l’apertura a pedale)

con una mano guantata “pizzicare” l’esterno dell’altra mano guantata vicino al polso e tirare per togliere il guanto “rivoltandolo”, quindi gettarlo nella “rumenta”.

a questo punto, con la mano rimasta nuda, infilare due dita all’interno del polso del guanto che ancora indossiamo e sfilarlo rivoltandolo, senza toccare la parte esterna, per gettare anche lui nei rifiuti.

Ora potete togliervi eventuali giacche e appenderle nella zona dove conservate gli abiti con cui uscite

Adesso lavarsi comunque le mani.

Altra cosa importante da ricordare è, anche se indossiamo i guanti, evitare di toccarsi occhi, naso, bocca e neanche la mascherina che indossiamo, poiché sono queste le vie di accesso più permeabili alle infezioni.

Tutto questo è più difficile da spiegare che da fare ma credo di potervi aiutare con un esempio a cui ispirarvi ogni volta che avete un dubbio su come comportarvi: immaginate che il mondo, fuori da casa vostra, sia coperto di vernice fresca; come vi muovereste per evitare di tornare a casa con il viso imbrattato? Se agirete nella stessa maniera avrete ottenuto lo scopo di ridurre il rischio di contagiare voi stessi e i vostri cari.

Capisco che non è nelle nostre abitudini rimanere sempre così in allerta ma, con un poco di attenzione ce la possiamo fare!

Spero di essere stato chiaro e, dal prossimo articolo, di tornare a parlare di sorrisi (visto che anche il mio studio sta riprendendo ad erogare le normali cure e non più soltanto le terapie di urgenza), ma se avete ancora qualche dubbio potete, come sempre, scrivermi a: dottore@attiliovenerucci.it .

Buona Domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova