Il Covid-19 non ferma la Mototerapia: i bambini ritrovano il sorriso con il "take away"

La Mototerapia arriva direttamente a casa. L'ideatore del progetto, il freestyle originario di Pontinvrea Vanni Oddera presenta l'iniziativa.

"In questo periodo in cui il mondo si è fermato tutti hanno dimenticato le persone più fragili che già prima di questa pandemia erano chiuse nelle loro vite. Ci sono ragazzi a cui è stato tolto tutto in questi mesi (centri educati, terapie, attività ludiche, visite mediche ecc)" spiega Oddera.

"Adesso che si inizia a riaprire non c’è nessuna parola o pensiero nei loro confronti. Guerrieri invisibili che lottano tutti i giorni con la loro dura realtà. Ho pensato di trasformare la mia idea di Mototerapia in qualcosa di più intimo e privato per arrivare a loro e dare un messaggio di forza. Con questo nuovo progetto voglio regalare a questi eroi gioia ed emozioni positive. Nei giorni scorsi alcuni di questi ragazzi ci hanno lasciato e questo mi ha fatto capire che non c’è tempo, bisogna fare qualcosa per le persone dimenticati dalla società e dalle istituzioni".

"Inizio questa nuova avventura con tanta energia perché sono sicuro di portare alle famiglie gioia e serenità - conclude - Dedico questo progetto a Davide Ciceri e a tutti i ragazzi che non ci sono più perché mi stimolano a donare sempre più tempo alle persone in difficoltà! Continuo ad essere convinto che fare del bene è la cosa più rock and roll del mondo".