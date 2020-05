Coronavirus, Toti: "Continueremo la battaglia contro l'epidemia, ma la Liguria non può più aspettare. Da lunedì al via con le riaperture"

"Una riunione lunga, ma proficua. Il nostro Paese non può più aspettare, quello che ha messo in campo il governo non può bastare e non lo dico per fare polemica. I ritardi per il pagamento della cassa integrazione non sono avvenuti per colpa della Regione e l'Inps è stata caricata di milioni di pratiche per una scelta sbagliata del Governo. Da domenica prossima tutti i presidenti di Regione possono programmare le riapertura tenendo conto dell'andamento dell'epidemia e della capacità delle strutture. Il governo ha finalmente accettato senza bracci di ferro e tensioni, come quelle vissute negli ultimi 10 giorni" . Così il presidente della Giunta regionale ligure, Giovanni Toti, durante la diretta Facebook realizzata in tarda serata.

Oggi infatti, si è tenuto l'incontro in video conferenza tra i governatori, il premier Giuseppe Conte, il Ministro della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Francesco Boccia. All'esito della riunione il Governo ha dato l'ok - così come anticipato dallo stesso Toti - affinché, a partire dal 18 maggio, le Regioni possano autorizzare la riapertura di diverse attività commerciali e imprenditoriali. "Le nostre erano richieste di buon senso - ha sottolineato Toti - che vanno al di là dell'appartenenza politica. Da lunedì 18 maggio, oltre al provvedimento del Governo, le Regioni potranno aggiungere altre attività che quindi potranno tornare a lavorare e noi sicuramente lo faremo. Se i numeri dell'andamento dei contagi - precisa - verranno confermati apriremo le attività quali estetisti, bar, ristoranti, commercio al dettaglio, parrucchieri e barbieri. Per la mobilità tra i vari territori regionali invece, dobbiamo aspettare ancora un po'".

Il governatore ha reso noto, infine, che a breve verranno emanate le linee guida dell'Inail per il settore turistico, balneare e della ristorazione. Linee guida che dovranno essere controfirmate dalle categorie, dai sindacati e dalle camere di commercio. "Contiamo di averle in settimana - ha dichiarato Toti - ma anche la regione Liguria comunque ne emanerà delle proprie come abbiamo fatto in passato. Di concerto con il Governo poi, attueremo un sistema di monitoraggio, insieme ai test sui lavoratori che aderiranno su base volontaria al momento, il quale settimana per settimana ci darà l'esito di tutto quello che stiamo facendo. Comprendo che molti hanno paura ancora ad uscire da casa per ragioni legate alla propria salute. Noi - ha concluso Toti - dobbiamo continuare la nostra battaglia contro il covid, ma la situazione del paese è drammatica e non possiamo scegliere di stare a casa aspettando che il covid si estingua, morendo di fame. Dobbiamo affrontare la situazione. Chi non si sente di uscire per la propria salute fa bene stare a casa, ma il resto del mondo non può stare fermo".