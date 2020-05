Maltempo, scattata l'allerta gialla per piogge diffuse e temporali

Ieri sera è scattata su tutta la Regione l'allerta gialla. Diramata da Arpal per piogge diffuse, rovesci e temporali localmente anche forti. L'arrivo di una perturbazione atlantica ha portato il maltempo sulla Liguria. L'allerta resterà in vigore fino al pomeriggio odierno (LEGGI QUI). Il termine è fissato alle ore 16 per la zona A, le 18 per le zone B e D, le 21 per le zone C ed E.

Nelle ultime dodici ore le precipitazioni hanno interessato tutta la regione, concentrando le cumulate maggiori nell’entroterra imperiese e in quello del Levante genovese. Si tratta di precipitazioni d’intensità fino a moderate (per ora quasi prive di fulminazioni, le prime stanno facendo capolino ora nell’entroterra di Ponente) con cumulate orarie massime di 26.6 a Alto Madonna del Lago (Savona), 22.8 a Barbagelata (Lorsica, Genova), 21.2 a Passo Ghimbegna (Ceriana, Imperia), 21 a Ventimiglia (Imperia, dato aggiornato alle 8.10). Sono valori in aggiornamento perché le precipitazioni sono in atto anche in questo momento: le piogge attualmente interessano soprattutto l’imperiese e le zone interne del savonese e del genovese.

Nelle ultime 12 ore le cumulate totali maggiori arrivano dall’imperiese: Colle di Nava 84.4, Sella di Gouta 83.6, Pornassio 81.8, Ranzo 77.6, Passo Ghimbegna 76.4. Nel savonese da segnalare Alto Madonna del Lago che ha raggiunto 71.4 millimetri mentre Barbagelata (Lorsica, Genova) tocca 69.4, Viganego (Bargagli, Genova)67.4, La Presa (Bargagli, Genova) 60.2, Calizzano (Savona) 57.2. Precipitazioni meno consistenti per ora nello spezzino con Castelnuovo Magra e Cuccarello (Sesta Godano) a 21.2 millimetri.

Da segnalare il previsto rinforzo dei venti meridionali: in costa le raffiche maggiori a Tanadorso (Ronco Scrivia, Genova) a Fontana Fresca (Sori, Genova) con 116.6 km/h, sui rilievi 86.8 al Lago di Giacopiane (Genova). A Genova nella notte Punta Vagno ha toccato 87.5 km/h.

Un flash anche sulle temperature: minima assoluta, 2.4, a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia, 1845 metri di quota) mentre nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia si sono registrati questi valori: Genova Centro Funzionale 15.2, Savona Istituto Nautico 14.0, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 13.7, La Spezia 13.2.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore:

oggi, lunedì 11 maggio, il fronte attraversa tutta la regione seguito da condizioni di instabilità. Piogge diffuse e rovesci, cumulate fino ad elevate su ABC, significative su DE, intensità fino a moderate su ABC, puntualmente forti. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio da Ponente. Venti forti meridionali su tutte le zone, con raffiche di burrasca su ABC (60-70 km/h). Mare in aumento fino ad agitato su tutti i settori con possibili mareggiate di libeccio, in serata, su AB.

Domani, martedì 12 maggio, persistono condizioni di instabilità con possibili rovesci e temporali sparsi, al più moderati. Fenomeni in esaurimento entro sera. Venti forti di libeccio su ABC, in attenuazione nella seconsa metà della giornata. Mare agitato per onda lunga di libeccio (periodo 8-9 sec.), con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dal pomeriggio moto ondoso in graduale calo.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.