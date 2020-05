La Serie A ricomincia? La corsa salvezza per Samp e Genoa

L’assemblea della Lega di Serie A ha preso una decisione. Il fronte, questa volta, è parso decisamente compatto e la linea è quella di terminare la stagione attualmente in corso, ma sospesa per via dell’emergenza legata al Coronavirus.

La Lega ha dato la sua parola e vuole fare di tutto pur di riprendere la stagione e, ovviamente, portarla a conclusione. E anche l’assemblea di Lega ha dato un riscontro positivo, con la presenza di un fronte comune che, in questo momento, pare proprio dare importanti speranze.

Anche il Governo lascia qualche chance in più sulla ripresa

Lo stesso Governo ha dimostrato di essere un po’ più malleabile sul fronte della riapertura e la Lega, ovviamente, continua a lavorare in tale direzione. Il protocollo che è stato presentato in Lega sulla ripresa del torneo, che riguarda però i dettagli logistici e non quelli di medici, e in cui sono comprese anche due prime bozze relative ad un ipotetico nuovo calendario.

Il derby della Lanterna anche in chiave salvezza

L’incubo retrocessione è qualcosa che stava tormentando, ovviamente prima che emergesse la drammatica situazione legata al Covid-19 che ha portato a sospendere il campionato, anche le due compagini di Genova. Infatti, Sampdoria e Genoa condividevano un percorso particolarmente complicato, anche se entrambe sembravano in ripresa.

La Samp, sedicesima, e il Genoa, una posizione più indietro, rischiano grosso se non invertono la rotta il prima possibile. Anche per via del fatto che, a parte Spal e Brescia, che sono più indietro in classifica, rispettivamente a 18 e 16 punti, il Lecce, che è terz’ultimo e che occupa l’ultimo posto in zona retrocessione, ha gli stessi punti del Genoa, ovvero 25, e uno in meno della Samp.

Insomma, una lotta per la retrocessione che, in realtà, coinvolge anche le squadre poco più avanti, dato che Torino, a quota 27 punti, Udinese, a quota 28, ma anche la stessa Fiorentina, a quota 30, non si possono di certo considerare al sicuro. Il Genoa viene, però, da 10 punti nelle ultime cinque partite, un ruolino di marcia che potrebbe anche significare una svolta nella stagione, mentre la Samp ha collezionato 7 punti nelle ultime cinque partite. In entrambi i casi, prima della sospensione, il trend era comunque positivo e in ripresa.