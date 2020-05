Risparmiare quando si fa shopping online

E’ ormai la scelta n°1 dei giovani da anni e lo sta diventando anche per i più anziani, che ne stanno scoprendo tutte le possibilità che offre e i benefici; stiamo parlando dello shopping online.

Ma come affrontare questo mercato che, per quanto possa risultare vantaggioso, a volte può nascondere delle insidie che potrebbero fare male al nostro portafoglio ma non solo?

In questa breve guida allo shopping online vi daremo qualche consiglio per risparmiare il più possibile e non incappare in truffe sul prodotto che state cercando.

Passaparola

Siete, per esempio, in cerca di una nuova lavatrice e, per pura coincidenza, esce fuori un discorso sull’argomento con una vostra amica la quale vi accenna di averne acquistato uno online su Amazon e che gli sia arrivato a casa perfettamente funzionante e corrispondente alla descrizione del venditore. Inoltre, l’ha preso in offerta solo qualche giorno fa e questo potrebbe voler dire che l’offerta stessa è tutt’ora disponibile.

Ecco che, grazie appunto al passaparola, ora conoscete l’esistenza di un negozio online a cui far affidamento e sapete pure che un offerta vi sta aspettando!

Blog che Recensiscono prodotti

Se siete già dei veterani nella navigazione sicuramente sarete capitati in uno di quei famosi blog, i quali hanno come obbiettivo l’individuazione dei prodotti migliori sul mercato e la recensione di questi. Ne è un esempio, Lovelycasa.it , forse il più noto blog che si occupa di recensire elettrodomestici e altri articoli per la casa.

Questi vi manderanno poi alla scheda prodotto su siti affidabili e presenti su internet ormai da anni.

Leggere le FAQ di negozio

Per avere più chiarezza e conoscenza sul negozio in cui siete entrati e avete visto il prodotto che state cercando, possiamo consigliarvi di leggere le loro faq, cioè le risposte alle domande più frequenti fatte da noi consumatori.

In questa sezione potrete accertarvi dell’esistenza dell’opzione di rimborso e, se c’è, per quanti giorni sarà valida dopo la consegna del prodotto.

Un negozio serio e affidabile vi garantirà sempre il rimborso in caso di prodotto danneggiato o, nel peggiore dei casi, nemmeno ricevuto; ancora meglio se questa garanzia è di 30 giorni, quest’ultimo è un lasso di tempo buono per apprendere la qualità dell’acquisto.

Ok il risparmio, ma non troppo!

Va bene, tutti sogniamo di spendere 1 € per un telefono o, perché no, ottenerlo perfino gratis, ma questo non è possibile e dobbiamo essere consci del fatto che un’azienda produttrice deve rientrare dalle spese e fare un minimo di profitto. Per questo, guardatevi bene dal cercare di spendere il meno possibile, va bene approfittare delle offerte ma, se una di queste ci sembra troppo vantaggiosa, allora è li che dovremo capire che c’è qualcosa che non quadra e potrebbe essere una delle tante truffe presenti nel web.

A questo proposito, vi raccontiamo la storia di una persona che conosciamo la quale, solo qualche mese fa, si era inbattuta in una pubblicità su facebook. Fantastico, aveva trovato un bellissimo televisore di ultima generazione da 60 pollici al modico prezzo di € 50; ci ha provato, ha effettuato l’ordine e solo qualche settimana dopo ha dovuto constatare che quella tv sarebbe stata solo un sogno e non gli sarebbe mai arrivata a casa. Insomma, davvero volete credere a uno sconto del 80% senza alcun motivo?

Scopri la reputazione dell’azienda su Internet

Quando non c’è il passaparola, dobbiamo farci noi stessi un’idea della reputazione di un’azienda andando a cercare le recensioni su internet rilasciate dai clienti precedenti. Ci sono alcuni portali, come trustpilot, che raccolgono le recensioni e danno un feedback generale sul negozio; se è famoso, è molto probabile che lo troverete listato in uno di questi portali.

Inoltre, i negozi seri danno la possibilità a tutti di lasciare una valutazione sull’acquisto fatto e, se questa condizione non sussiste, allora potrebbe essere che il negozio stesso abbia qualcosa da nascondere e sarebbe meglio tenersi alla larga.

Speriamo che i nostri consigli si rendano d’aiuto per i vostri prossimi acquisti online e, per i più diffidenti, che vi facciano ricredere sulle reali possibilità che il web ci può offrire al giorno d’oggi.