Coronavirus, la Regione fa il punto sui test sierologici: 20 mila quelli effettuati nelle Rsa

La Regione Liguria ha reso noto che i test sierologici effettuati presso le residenze sanitarie assistenziali sono stati avviati il 1 aprile. Al test sono state sottoposte circa 20 mila persone (12mila ospiti e 8mila dipendenti).Tra tra gli ospiti l’86% è risultato negativo, tra gli operatori il 92%. Il test sarà esteso anche a strutture residenziali per persone disabili, con dipendenze, Aids o con disagio psichico. Per quanta riguarda i test effettuati sul personale sanitario sono 20 mila gli operatori del sistema sanitario regionale che hanno deciso di sottoporsi volontariamente. Si tratta di personale appartenente a diverse professioni e discipline con esposizione differente ai fattori di rischio. Il 96% è risultato negativo.

I test poi, sono in corso su tutta la popolazione carceraria, sia per i detenuti sia per gli operatori. Alisa infine, sta predisponendo un avviso di manifestazione d’interesse per prestazioni specialistiche di laboratorio per il rilevamento del virus ( IGG/IGM SARS – COV 2 – COVID), per poter offrire la possibilità a piccoli e piccolissimi imprenditori di effettuare il test sierologico sui propri dipendenti.