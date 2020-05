RSA "Casa dei Tigli" di Millesimo: 10 operatori su 25 positivi al Covid-19

Dieci operatori sanitari (tutti asintomatici) su venticinque positivi al Covid-19. Che si vanno ad aggiungere ai 40 ospiti della struttura (ossia la totalità dei degenti) anche loro affetti da Coronavirus. Questa la situazione aggiornata presso la RSA "Casa dei Tigli" di Millesimo.

Come riportato dalla nostra redazione lo scorso 8 maggio (LEGGI QUI), anche il personale della struttura si era sottoposto (dopo i degenti) al tampone Covid-19. La situazione sanitaria per quanto riguarda gli ospiti risulta essere stazionaria. Nelle ultime 24 ore non vi sono stati ricoveri dopo i due dei giorni scorsi.

Dalla RSA fanno sapere che sia l'Asl 2, sia il comune, sono costantemente informati su quanto accade all'interno della struttura. La collaborazione è massima.