Chicchi di riso e APM Terminals donano una lampada di tipo "AirZing" al San Paolo di Savona

Questa mattina è stato completato un nuovo intervento a sostegno dell'Ospedale San Paolo di Savona, curato dall'Associazione Chicchi di riso Onlus unitamente ad APM Terminals a mezzo della consegna, direttamente ai sanitari Marco Anselmo e Massimo Bianchi, dei primi esemplari della "lampada AirZing", necessaria per operare al meglio i necessari processi di sanificazione e purificazione dei reparti ospedalieri interessati dal Covid-19.

Commentano i portavoce di Chicchi di riso: "Ecco un nostro ulteriore intervento per concorrere a raggiungere una operatività più sicura a tutto il personale ospedaliero che in questo periodo sta combattendo in prima linea contro questo terribile virus.

Qualora la Direzione della ASL2 decidesse di autorizzarne l'installazione si potrebbe contare su una nuova, innovativa ed efficace ulteriore arma in più a favore della collettività"

Si ricorda che eventuali donazioni potranno essere perfezionate utilizzando le

coordinate IBAN:

IT32A0200810602000040551905,

riferite al conto corrente intestato:

Associazione Chicchi di riso Onlus,

inserendo quale causale: "Sostegno Emergenza Coronavirus".