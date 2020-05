La Croce d'Oro di Albissola Marina si dota di una nuova barella in alto biocontenimento

La Croce d'Oro di Albissola Marina annuncia un nuovo, importante traguardo. La "bella sorpresa" è "svelata" attraverso la pagina Facebook ufficiale di questo sodalizio di pubblica assistenza: "E' con immenso piace che oggi siamo riusciti finalmente a realizzare un progetto per il quale stavamo lavorando da tempo. Ci siamo dotati di una barella in alto biocontenimento per metterla a disposizone della nostra Asl in modo da rendere i trasporti da eseguire molto più sicuri".

E naturalmente giunge anche il momento dei ringraziamenti. Scrive la Croce d'Oro: "Sicuramente la nostra tenacia nel perseguire gli obiettivi è servita molto ma dobbiamo un enorme ringraziamento ad Unicredit Banca per essersi subito resa disponibile a finanziare questo progetto e al Lions Club Savona Torretta per averci prontamente supportato per risolvere i problemi legati al trasporto internazionale anche attraverso un importante contributo economico".