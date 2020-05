Savona, traghetti della Corsica Ferries ormeggiati in porto. Canavese (Autorità Portuale): "Rientreranno nel pomeriggio a Vado"

"La Capitaneria come piano di protezione quando sono in atto mareggiate ha deciso di far sostare i traghetti nel porto di Savona, ma già nel pomeriggio rientreranno nel pomeriggio a Vado".

Il direttore dell'ufficio territoriale di Savona dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure occidentale ha chiarito il "caso" dei due traghetti della Corsica Ferries attraccati da domenica scorsa nella banchina nei pressi della Torretta.

Si tratta infatti di un ormeggio in sicurezza che viene effettuato a causa delle condizioni avverse del mare nel frattempo che venga realizzata nel porto vadese una banchina di potenziamento, ampliamento e spostamento.

Critico il comitato Savona Porto Elettrico che da mesi ha puntato il dito anche contro lo stazionamento della Costa Luminosa: "

Oggi, percependo in zona Darsena una puzza spaventosa di idrocarburi, combusti ed incombusti, abbiamo interpellato la Capitaneria di Porto per sapere quando i traghetti sarebbero ripartiti. La risposta è stata che 'non vi era previsione di una ripartenza'. Pertanto, oltre all'inquinamento della Luminosa, la popolazione sarà esposta a quello, addirittura peggiore, di traghetti a tecnologie ambientali obsolete, con inquinanti che ricadono ad altezza apparato respiratorio" spiegano.