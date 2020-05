Coronavirus: calo di positivi in Liguria (-43), nel savonese due i decessi nelle ultime 24 ore

Continuano a diminuire i casi di persone positive al Covid-19 in Liguria, arrivando a quota 4.706, -43 rispetto a ieri. Sono stati 8 i decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 1.299 dall'inizio dell'emergenza. I test effettuati sono 70.159 (1.345 più di ieri).

I 4.706 positivi in Liguria sono così suddivisi:

• Imperia 676

• Savona 830

• La Spezia 242

• Genova 2.954

• In fase di verifica 4

Nella nostra provincia si registrano altri 2 morti nelle ultime 24 ore: si tratta di due donne di 85 e 87 anni entrambe della provincia di Savona. Altrettanti decessi in provincia di Imperia: anche in questo caso due donne, di 61 e 71 anni. In provincia di Genova sono stati 6 i decessi: 5 donne di 86, due di 88, 92 e 94 anni; ed un uomo di 82. Nel Levante (Asl 4) è morto un uomo di 86 anni mentre nessun decesso è segnalato nello spezzino.

Sono 2.297 (-25 rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare. Cresce il numero dei clinicamente guariti (persone che non presentano sintomi e che si trovano al domicilio) 1.927 persone (22 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi, sono 2.856 (66 più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, le persone ospedalizzate in Liguria sono 482 (-40), di cui 35 in terapia intensiva, stabile rispetto a ieri e sono così suddivise:

• Asl 1 – 79 (di cui 7 in terapia intensiva) -16

• Asl 2 – 78 (di cui 5 in terapia intensiva) -1

• San Martino – 76 (di cui 8 in terapia intensiva) -10

• Evangelico – 18 (di cui nessuno in terapia intensiva) -

• Ospedale Galliera 87 (nessuno in terapia intensiva) -2

• Gaslini 1 (di cui nessuno in terapia intensiva) -

• Asl 3 – 64 (di cui 6 in terapia intensiva) -8

• Asl 4 – 37 (di cui 4 in terapia intensiva) -2

• Asl 5 – 42 (di cui 5 in terapia intensiva) -1

Le persone in sorveglianza attiva sono 1525 (-133) così suddivise:

• Asl 1 – 134

• Asl 2 – 540

• Asl 3 – 333

• Asl 4 – 292

• Asl 5 – 226