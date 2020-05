Fase 2 e mobilità sostenibile, il Pd: "La destra in Comune rifiuta il contributo di 40 tra associazioni e cittadini"

"La destra in Comune a Genova dice no alla proposta di istituire una task force con l’obiettivo di affrontare la ripresa della fase due e porre in atto misure e azioni proposte da più di quaranta tra associazioni e cittadini, efficaci nell’ottica della mobilità sostenibile, rifiutando nella sostanza un prezioso contributo", si legge in una nota stampa del gruppo Pd nel Comune di Genova.

"Si tratta infatti di un appello lanciato al sindaco di Genova e al presidente della Regione, suggerendo specifiche iniziative da mettere in campo in particolare per disincentivare l’uso dell’automobile in tutto il territorio cittadino e creare una “zona rossa” aperta solo ai mezzi pubblici e mezzi sostenibili che meglio aiutano ad uscire dall’emergenza - scrivono ancora i consiglieri comunali democratici nella nota stampa -. Secondo quanto richiesto nell’ordine del giorno presentato dal PD, sottoscritto e votato dalla minoranza e bocciato dalla maggioranza a Tursi, in questo momento di graduale riapertura delle attività lavorative e sociali, l’amministrazione avrebbe potuto convocare una apposita Commissione consiliare per individuare azioni specifiche e concrete da realizzare con urgenza sul piano della mobilità, approntando un Piano Straordinario dedicato. Purtroppo le parole hanno un valore, ma il voto è uno e chiarisce sempre la vera volontà".