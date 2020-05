Come curare il mal di schiena

Curare il mal di schiena è forse uno dei desideri più espressi in tutto il mondo.

Si conta, infatti, che tutte le persone del mondo abbiano sofferto almeno una volta nella vita di mal di schiena e che gran parte di queste lo soffrano anche in maniera piuttosto frequente.

Il mal di schiena può nascere da diverse cause e, la verità è che lo si può eliminare per sempre dalla propria vita solamente quando si è scoperto quale sia quella esatta.

Si parla spesso di quali siano gli esercizi migliori, di quale sia la postura da tenere ed anche di quale materasso matrimoniale comprare.

La cura per il mal di schiena sta racchiusa in tutte queste risposte ed è arrivato il momento di fare chiarezza una volta per tutte.

Curare il mal di schiena: consigli e verità

Il mal di schiena è uno dei dolori più diffusi e per quanto possa anche essere ritenuto non così grave la verità è che può essere piuttosto fastidioso ed invalidante.

Questo dolore può presentarsi in diversi modi:

d olore sordo

dolore lancinante

dolore simile ad un bruciore

Qualsiasi sia l'entità del dolore una cosa è più che palese: il mal di schiena debilita e può notevolmente cambiare la vita.

Ma allora come prevenire questo fastidio? E come è possibile guarire e non soffrirne più?

Cerchiamo di scoprire qualcosa in più insieme.

Curare il mal di schiena: le cause

La prima cosa che dobbiamo analizzare sono sicuramente le diverse cause che possono scatenare questo dolore.

Esistono moltissime varianti che però potremo dividere in questi macro gruppi:

postura scorretta

problemi medici specifici

muscolatura scarsa e debole

movimento o sforzo eccessivo improvviso

È davvero difficile generalizzare così tanto in questo importante argomento.

Ad esempio, nel macro gruppo della postura scorretta possono esserci un'infinità di casi:

postura non corretta durante il sonno

postura non corretta durante le diverse attività del giorno

postura sbagliata mentre si fa sport

Insomma, individuare quale sia la causa del mal di schiena può risultare davvero complesso e, proprio per questo motivo, ti consigliamo di consultare sempre un medico nel caso il mal di schiena sia molto forte e si ripresenti molto spesso.

Solo un medico, infatti, dopo un'attenta visita ed una serie di esami potrà capire se il mal di schiena deriva da un'abitudine scorretta o da un problema medico preciso (ernie, ecc.).

Curare il mal di schiena: i rimedi

Eccoci ora ad approfondire e scoprire i diversi rimedi contro il mal di schiena.

Una volta capita la natura del dolore sarà davvero molto più semplice capire anche la cura migliore da seguire.

La prima cosa che devi fare quando si presenta un dolore alla schiena molto forte è sicuramente quello di attenuare il fastidio e cercare di farlo sparire nel più breve tempo possibile.

In questo caso puoi optare per diversi rimedi:

punture ed antidolorifici specifici che vanno, comunque, sempre prescritti dal medico di base;

che vanno, comunque, sempre prescritti dal medico di base; massaggi fatti da uno specialista;

fatti da uno specialista; pomate e creme per il mal di schiena;

per il mal di schiena; riposo per le prime 48 ore dal sorgere del dolore forte;

dal sorgere del dolore forte; impacchi caldi ;

; esercizi di allungamento una volta che è passata la fase acuta.

Ora che hai superato la fase più alta del dolore, però, è anche il caso di cercare di risolvere il problema alla radice.

Ecco, quindi, che tra i diversi rimedi troviamo la prevenzione.

Visto l'importanza di questo punto preferiamo dedicare il prossimo paragrafo così da approfondire meglio.

Curare il mal di schiena: la prevenzione

Come già accennato la prevenzione è davvero fondamentale per far si che il mal di schiena passato sia solo stato un episodio isolato.

La prevenzione è fatta di pochi , semplice ma importanti punti: