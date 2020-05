Cos'è una VPN ed a cosa serve

Al giorno d'oggi la privacy e la tutela dei tuoi dati online è fondamentale e, proprio per questo, ci teniamo a farti capire cos'è una VPN e come sfruttarla al meglio.

Internet è fondamentale e negli ultimi anni ha subito un'evoluzione innimmaginabile.

Se fino a qualche anno fa solo una piccola percentuale di chi aveva un pc possedeva anche una connessione internet, oggi invece è praticamente impensabile che qualcuno non ne usufruisca. Soprattutto se pensiamo che ormai lo abbiamo anche a portata di smartphone.

Può capitarti di trovarti in giro e di vedere la famosa scritta "WI-FI FREE". La voglia di collegarti a quella rete è sicuramente tanta ma temi anche che quella connessione non sia protetta o ben gestita e che qualcuno possa, così rubare alcuni dei tuoi dati.

La verità è che se tu scegli una delle migliori VPN per smartphone e pc allora non avrai mai nessun problema.

La cosa ti sta incuriosendo vero? Bene, allora mettiti comodo perchè ora ti spiegheremo tutto.

VPN: tutto quello che c'è da sapere

Il mondo tecnologico e, soprattutto, il mondo online non finiscono mai di evolversi e cambiare.

In un mondo fatto di tanto bene ma anche di tanto male è importante tutelarsi e tutelare anche i propri dati.

Per questo motivo abbiamo pensato fosse importante farti entrare nel mondo delle VPN così che tu possa avere le giuste conoscenze per mettere al sicuro i tuoi dati e, di conseguenza, anche tanti tuoi affetti personali.

Ecco quello che devi sapere a riguardo.

Cos'è una VPN?

La sigla VPN è in realtà un acronimo che sta per Virtual Private Network.

In pratica, la VPN è una rete privata virtuale che ti permette di salvaguardare i tuoi dati e la tua identità nel mondo online.

La VPN crea una sorta di scudo dei tuoi dati in quanto cripta il traffico internet e ti protegge da eventuali attacchi.

Se te ne intendi un po' di questo settore ti possiamo anche dire che la VPN altro non è che un sistema molto simile ad una estensione geografica della rete locale privata (LAN), ovvero quella rete che collega diverse sedi di una stessa azienda senza usare nemmeno un filo od un cavo.

A cosa serve una VPN?

A dire il vero lo abbiamo già in parte svelato nelle diverse parti di questo articolo.

La VPN serve a collegarti ad una rete internet ma nascondendo la tua reale identità e, quindi, anche tutti i diversi dati che ne possono derivare.

Usare una VPN, solitamente, è una scelta che fa un'azienda la quale ha diversi dati e diversi utenti che si devono collegare ad una stessa rete, per la maggior parte delle volte pubblica.

Negli ultimi tempi, però, si sono visti anche sempre più privati interessarsi a questo sistema.

Il nascere degli smartphone e l'espansione del wi-fi libero e gratuito, infatti, ha fatto si che anche molti utenti privati ci tengano a proteggere i propri dati quando magari sono fuori casa e vogliono sfruttare le diverse connessioni libere.

Quali tipi di VPN esistono?

Se pensi che tutti i diversi tipi di VPN siano uguali tra di loro ti sbagli di grosso.

Devi sapere, infatti, che nel mercato ne puoi trovare di diversi tipi e, per farla breve, le possiamo suddividere in due macro gruppi:

VPN reti ad accesso remoto

VPN reti site-to-site

Le connessioni VPN con reti ad accesso remoto ti permette di accedere ad una rete privata usando una rete internet. In pratica è la connessione per la maggior parte sfruttata dai diversi lavoratori in smart working in cui esiste un collegamento tra un PC client VPN e il server dell’azienda.

Le connessioni VPN con reti site-to-site, invece, collega una rete privata con sedi lontane tra di loro usando la stessa rete pubblica. Scelta per lo più aziendale.