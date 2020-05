Programma allenamento tapis roulant: come dimagrire in modo efficace

Essere in normopeso è la migliore cosa per la nostra salute e, proprio per questo, vogliamo svelarti i segreti per impostare un programma allenamento tapis roulant efficace.

È ben risaputo di come l'attività fisica sia fondamentale per perdere peso, ovviamente associata ad una corretta alimentazione sana ed equilibrata.

Il tapis roulant sembra essere il giusto compromesso per chi vorrebbe fare ginnastica ma allo stesso tempo non ama molto uscire od allenarsi all'aria aperta. Anche se ci teniamo a dirti che lo stare in mezzo alla natura ed il sole sono dei veri toccasana per mente e corpo.

Tuttavia, a volte ci sono circostanze in cui non è possibile uscire per correre o camminare: pioggia, neve, orario troppo tardo, strada troppo trafficata e molto altro ancora.

Ma quindi, dopo aver acquistato uno dei migliori tapis roulant in commercio come sfruttarlo nel migliore dei modi? Te lo diciamo noi.

Allenamento tapis roulant: come gestirlo nel modo corretto

Partiamo dal presupposto di come correre o camminare su un tapis roulant non sia la stessa identica cosa del correre o camminare fuori in strada.

Il meccanismo del movimento è totalmente diverso.

Se con la corsa fuori il movimento ci porta a spingere verso l'avanti, con la corsa sul tapis roulant, invece, il movimento ci porta a spingere verso l'alto.

Due cose completamente diverse.

Senza contare che fuori all'esterno ci sono diversi fattori che possono ostacolare o favorire il movimento: salite, discese, sassi, vento, pioggia, curve, ecc.

D'altro canto, però, il tapis roulant può essere una valida alternativa se gestita nel migliore dei modi.

Basti pensare, ad esempio, che con il tappeto elettrico puoi creare il percorso perfetto con una cadenza perfetta e con un'andamento di salite ben studiato e preciso in ogni centimetro.

Insomma, il tapis roulant può essere un valido aiuto per perdere peso e per migliorare la propria condizione atletica.

Ma come fare? Ecco per te qualche consiglio.

Allenamento tapis roulant: postura e pendenza

Come abbiamo già accennato, la corsa sul tapis roulant ha un assetto molto diverso dalla corsa su strada. Per questo motivo è importante anche assumere la giusta postura affinchè ogni singola parte sia in perfetto equilibrio e non vi sia traccia di infortuni e dolori futuri.

In primo luogo per avere una perfetta simulazione del terreno esterno è bene impostare una pendenza che va da 1 a 2%.

Una volta fatto questo fai attenzione ad alcuni aspetti tecnici:

busto portato leggermente in avanti;

portato leggermente in avanti; braccia e spalle sciolte per evitare indolenzimenti ed una postura scorretta;

sciolte per evitare indolenzimenti ed una postura scorretta; non appoggiare solo di avampiede ma usa tutto il piede, soprattutto se la velocità non è molto sostenuta;

ma usa tutto il piede, soprattutto se la velocità non è molto sostenuta; non alzare troppo le ginocchia. A meno che tu non vada ad una velocità alta.

Allenamento tapis roulant: come impostare la tabella

L'organizzazione è fondamentale per far si che l'allenamento sia efficace e ti porti al raggiungimento del tuo obiettivo.

Se il tuo è quello di perdere peso ecco che ti può essere utile controllare la frequenza cardiaca (che per bruciare grassi deve essere paria l 60-70% della tua frequenza massima) ed impostare una tabella di allenamento che preveda sessioni lunghe ed a ritmo non troppo veloce.

In poche parole, per dimagrire è meglio correre piano o camminare (meglio se veloce od in salita).

Imposta almeno tre sessioni alla settimana sul tapis roulant ed aggiungi anche due sessioni di allenamento muscolare.

La verità, infatti, è che per dimagrire in modo efficace e duraturo è necessario alzare il metabolismo basale e per far ciò è necessario aumentare la massa magra, ovvero i muscoli.

Infine, ti ricordiamo che se tutto questo non è abbinato ad un'alimentazione sana difficilmente avrai grandi risultati.

Per dimagrire serve un deficit calorico, ovvero consumare più di quello che si mangia. E su questo non ci sono dubbi o trucchetti magici.