L'ex capogruppo 5 Stelle Salvatore lascia il Movimento e fonda "il Buonsenso": correrà alle regionali contro M5S e Pd

Alice Salvatore lascia il Movimento 5 Stelle sbattendo la porta, e fonda un nuovo soggetto politico, "il Buonsenso", con il quale parteciperà da candidata alle prossime elezioni regionali contro l'asse M5S-Pd, che bolla come "alleanza accozzaglia"

Per Salvatore, accompagnata nella sua nuova avventura politica dal consigliere regionale ex-5 Stelle Marco De Ferrari, ormai la strada percorsa dal movimento ispirato dai "vaffa" di Beppe Grillo si è allontanato troppo dalle idee e dai metodi che lo hanno caratterizzato fin dalla sua nascita, tanto da rendere necessario il suo addio e il lancio di un nuovo percorso politico.

"L'acqua pubblica, la sanità pubblica, l'ambiente, la tutela delle pmi, la giustizia per i precari della scuola: sono i temi per cui mi sono avvicinata al M5S. Le idee di Casaleggio sono state tradite da un movimento profondamente mutato prima dall'alleanza con la Lega poi con il Pd - ha spiegato Salvatore -. Il M5S è diventato solo un brand, un contenitore, che va in deroga ai suoi contenuti rimanendo vuoto. - commenta - Diciamo 'no alle alleanze accozzaglia".