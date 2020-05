Pietra Ligure, il Castello si tinge di tricolore per dire grazie a chi ha lottato prima linea nell'emergenza Coronavirus

Il Castello di Pietra Ligure avvolto nel tricolore. Lo storico simbolo pietrese, per una sera, si tinge dei colori della bandiera italiana per lanciare un messaggio di ringraziamento a chi ha lottato e continua a lottare in prima linea nell'emergenza Coronavirus e per indicare la via da seguire affinché ci si possa mettere alle spalle un momento difficile. A sottolinearlo anche il sindaco Luigi De Vincenzi con un post sulla propria pagina Facebook: