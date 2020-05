Coronavirus: 38 contagiati in meno in Liguria

Continuano a diminuire i casi di persone positive al Covid-19 in Liguria, arrivando a quota 4.625, -38 rispetto a ieri. Sono stati 15 i decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 1.327 dall'inizio dell'emergenza. I test effettuati sono 74.248 (2.074 più di ieri).

I 4.625 positivi in Liguria sono così suddivisi:

• Imperia 662

• Savona 796

• La Spezia 226

• Genova 2.937

• In fase di verifica 4

Nessun decesso nelle ultime 24 ore in provincia di Imperia (Asl 1) mentre una donna di 91 anni è morta in Asl 2, in provincia di Savona. Nel genovese (Asl 3) sono stati quattro i morti, tutti uomini di cui uno di 72 anni, due di 73 ed uno di 80 anni. Nel Levante (Asl 4) un morto di 88 anni e, in Asl 5 (Spezia) un altro di 76.

Situazione all'ospedale San Martino di Genova: ad ora sono 13 i ricoverati in Malattie Infettive, 8 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 1 paziente positivo al Covid-19 in sub intensiva, 36 al Padiglione 12, 10 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 6 al Maragliano, 1 nella Clinica di Medicina Interna ad indirizzo Oncologico

Sono 2.217 (-36 rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare. Cresce il numero dei clinicamente guariti (persone che non presentano sintomi e che si trovano al domicilio) 1.965 persone (20 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi, sono 3.041 (88 più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, le persone ospedalizzate in Liguria sono 443 (-22), di cui 35 in terapia intensiva, stabile rispetto a ieri e sono così suddivise:

• Asl 1 – 73 (di cui 7 in terapia intensiva) -5

• Asl 2 – 74 (di cui 5 in terapia intensiva) -3

• San Martino – 74 (di cui 8 in terapia intensiva) +7

• Evangelico – 16 (di cui nessuno in terapia intensiva) -1

• Ospedale Galliera 75 (nessuno in terapia intensiva) -9

• Gaslini 1 (di cui nessuno in terapia intensiva)

• Asl 3 – 55 (di cui 6 in terapia intensiva) -9

• Asl 4 – 35 (di cui 4 in terapia intensiva) -1

• Asl 5 – 40 (di cui 5 in terapia intensiva) -1

Le persone in sorveglianza attiva sono 1.462 (-35) così suddivise:

• Asl 1 – 138

• Asl 2 – 465

• Asl 3 – 323

• Asl 4 – 280

• Asl 5 – 256