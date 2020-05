Debuttano le mascherine "griffate" con i loghi del Comune e della Marina di Borghetto

Si è positivamente conclusa la raccolta fondi che Vivi Borghetto ha istituito in favore della Protezione Civile di Borghetto. Sono stati raccolti circa 1.900 euro destinati, prevalentemente, all’acquisto di beni di prima necessità che i volontari si sono occupati di consegnare alle famiglie in difficoltà.

Una piccola parte dei fondi, invece, sono stati destinati all’acquisto di mascherine riutilizzabili sulle quali è presente, oltre allo stemma del Comune di Borghetto, anche l’ormai celebre e apprezzato logo MarinaDiBorghetto, lo stesso che l’anno scorso, con i braccialetti blu, aveva permesso di raccogliere fondi sufficienti all’acquisto di ben 3 defibrillatori con le rispettive teche, poi posizionati in alcuni punti del paese.

Da domani sarà possibile ricevere una mascherina “griffata” con la donazione di una piccola offerta destinata ad alimentare il fondo per l’acquisto dei generi di prima necessità che poi la Protezione Civile si occuperà di consegnare alle famiglie di Borghetto in difficoltà.

Un’altra sfida importante per l’associazione Vivi Borghetto che, pur nascendo per finalità di promozione del tessuto commerciale locale, non ha mai disdegnato l’aspetto sociale, facendosi spesso promotrice di importanti campagne di solidarietà.