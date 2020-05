L'appello dell'Enpa: "Gatta sterilizzata cerca una famiglia"

Pina è una gatta sterilizzata, trovata abbandonata e gravemente ferita in un comune della Val Bormida dove, malgrado gli obblighi di legge, il sindaco non si cura dei gatti di strada feriti o malati, né da oggi in tempo di emergenza Coronavirus, né dai vent’anni passati in cui poteva adempiere ai suoi doveri.

Ricoverata dai volontari della Protezione Animali savonese, curata ed amorevolmente accudita a spese dell’associazione (ente privato non governativo senza contributi statali), ora è guarita e cerca famiglia.

Chi fosse interessato a lei è pregato di rivolgersi telefonicamente (019 824735) alla sede dell’Enpa di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. La dolcissima Pina ringrazia ed attende.