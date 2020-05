Una luce tricolore avvolge il Castello di Pietra Ligure

“Pietra Ligure aderisce al progetto “Una luce tricolore avvolge i luoghi simbolo del nostro territorio”, promosso da “Energia Azzurra” (Gruppo Badano e Gruppo Egea), e da ieri sera il tricolore illumina il Castello e la “pietra” su cui si fonda e si innalza, simbolo stesso di quella tenacia che ci contraddistingue e non ci fa mai desistere. Grazie a questa suggestiva iniziativa, il tricolore sventola sul monumento cuore della nostra comunità e ci avvolge con una luce di speranza che ci unisce”, esordisce il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

“E’ un segno ad indicare la fine di quel tunnel in cui l'emergenza sanitaria ha costretto tutti noi. È un traguardo che si racconta nell'orgoglio di appartenere a un territorio e a una Nazione che non ha esitato un’ attimo a fermarsi, consapevole di poter così ripartire meglio e prima. E’ insieme un messaggio di fiducia, un richiamo a quei valori che danno vita all'Italia e un ringraziamento a chi si sta spendendo in prima linea nella lotta al Covid 19”, continua il primo cittadino pietrese.

“E’ un punto in cui fissare lo sguardo per raccogliere le energie per la ripartenza, alimentando quel senso di comunità che, come già avvenuto in altri momenti difficili, è l’unico sul quale si potrà e dovrà fondare la ripresa del nostro paese e che è’ la cifra della nostra identità che con orgoglio oggi riconosciamo”, prosegue De Vincenzi.

“A nome mio personale, della mia amministrazione e di tutta la cittadinanza pietrese, ringrazio “Energia Azzurra”, società formata dal Gruppo Badano di Pietra Ligure e dal Gruppo Egea di Alba, per averci permesso, gratuitamente, di aderire a bella questa iniziativa che ci lega con i fili dell’appartenenza all’Italia tutta in un progressivo contagio di ottimismo e di speranza – conclude il Sindaco.