Il Pd e la gestione delle emergenze, Vaccarezza: "Ma quanto è 'grammu' essere del Partito Democratico in Liguria?"

Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria, dedica la sua riflessione delle 12.45 odierne all'avvicinarsi del 18 maggio. Data in cui, come spiega, Vaccarezza, "Non potremo ripartire pienamente ma cominciare a riappropriarci di tanti aspetti della nostra vita".

E, con una punta di sarcasmo, Vaccarezza lancia una frecciata al Pd: "Quanto deve essere difficile e triste essere del Partito Democratico in Liguria e in particolare in provincia di Savona?"

La critica del capogruppo regionale è legata alla gestione, da parte dei "dem", dell'emergenza Coronavirus sotto molteplici aspetti, dall'apertura o meno delle scuole ai dispositivi di protezione individuale.

Qui di seguito il video, con l'annuncio, da parte di Angelo Vaccarezza, che domani alle 12.45 uscirà la "seconda puntata".