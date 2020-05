Michelucci: "La Regione sostenga le associazioni culturali, sportive e le APS"

"Le associazioni di promozione sociale, le associazioni culturali e quelle sportive sono in crisi che cosa aspetta la giunta Toti a rifinanziare i bandi per dare loro sostegno?" afferma il capogruppo di Italia Viva in regione Juri Michelucci.

"Un mese fa avevo presentato un’interrogazione in cui chiedevo il rifinanziamento del bando della Regione in cui venivano messi a disposizione delle associazioni sportive e culturali poche risorse, con il risultato che solo un centinaio di associazioni in tutta la Liguria sono state finanziate.

Una cifra veramente esigua a fronte di tutte le associazioni culturali, sportive dilettantistiche del nostro territorio.

Sono passate le settimane, la crisi di questi mondi è sempre più forte e ad oggi nessuna risposta, per questo come Italia Viva presenteremo un ordine del giorno per garantire sostegno ad un mondo che è fondamentale per il territorio, un mondo quello culturale, della promozione sociale e quello sportivo in ginocchio.

Mi rivolgo nuovamente al Presidente Toti e alla maggioranza affinché rifinanzino con una cifra adeguata un nuovo bando a sostegno di queste realtà".