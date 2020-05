A Finale Ligure ripresa dei parcheggi a pagamento dal 22 maggio

Un graduale ritorno alla normalità per le varie attività produttive e quindi un ritorno del pagamento dei parcheggi blu sul territorio di Finale Ligure.

In un primo momento l'amministrazione comunale finalese aveva pensato ad una ripresa da lunedì 18, ma si è deciso di dare un ulteriore settimana, e quindi la ripresa da venerdì 22, mantenendo le peculiarità già stabilite per i diversi Rioni.

Quindi parcheggi Silos, Finanza e Lungomare subito nuovamente a pagamento, per i park di Borgo, Pia e Varigotti ancora per il mese di Maggio solo week end, per poi iniziare a Giugno. Occorre ridare turnazione ai parcheggi centrali, in modo che anche questo possa essere aiuto ai centri storici.

Permangono laddove previste le gratuità per residenti (la prima ora di sosta su Lungomare Migliorini) e le possibilità di abbonamento residenti (30 euro annuì per Rione).