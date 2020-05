Calice: zero persone positive, nessun contagiato nella Residenza Protetta

Alessandro Comi, sindaco del Comune di Calice Ligure, traccia un bilancio dell'esperienza Coronavirus alla luce della graduale ripartenza in vista da domani, 18 maggio: "Viviamo di fatto una giornata di attesa per l’ormai imminente ripartenza prevista per domani, lunedì 18 maggio.

Ritengo opportuno oggi scattare una fotografia della situazione sanitaria del nostro comune al termine di un periodo di grande limitazione al movimento imposto per le ragioni di emergenza sanitaria.

Eviterò di aggiungere commenti ai dati che vi darò, fin troppi ne sono stati scritti in queste settimane da persone che ho scoperto essere diventate grandi esperte di pandemie, economia, politica e relazioni sociali.

Ho troppo rispetto del lavoro svolto da medici ed infermieri e personale ospedaliero per permettermi di aggiungere il minimo commento a quanto avvenuto e tuttora in corso in molte zone.

Ad oggi il numero delle persone riconosciute positive al Coronavirus residenti a Calice ed obbligate alla quarantena è zero, nel corso delle settimane precedenti sono state tre e sono tutte considerate oggi guarite.

Le persone costrette alla quarantena, fiduciaria od obbligatoria, sono state circa dieci ma queste ultime non hanno mai sofferto particolari problemi di salute e tantomeno sono state mai considerate positive al virus, ad oggi rimangono solo due i cittadini ancora in isolamento preventivo.

La repentina chiusura al pubblico della residenza protetta presente a Calice ha fatto sì che ad oggi i tamponi effettuati a personale ed ospiti al termine di ulteriori controlli abbiano dato risultati negativi per tutti coloro che vi sono stati sottoposti; un pensiero speciale al personale tutto della struttura che si è prodigato per mantenere il più possibile in isolamento e sicurezza i propri ospiti.

Mi auguro che la cosiddetta ripartenza possa confermare questa tendenza per il nostro comune, i numeri che seguiranno nelle prossime settimane ce lo diranno ed ogni previsione oggi sarebbe fuori luogo.

Grazie a tutti per l’attenzione ed un ringraziamento ancora più sentito a tutti coloro che hanno aiutato loro stessi e gli altri con un comportamento civile e rispettoso".