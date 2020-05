Incidente tra moto e scooter sul rettilineo tra Borgio Verezzi e Finale Ligure

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all'impatto tra due scooter sul rettilineo di via Aurelia tra Borgio Verezzi e Finale Ligure, prima della Caprazoppa. L'episodio si è verificato attorno alle 21.

Sul posto sono intervenute la Croce Bianca di Borgio Verezzi e Pietra Soccorso con diversi veicoli. Ancora da definire le condizioni fisiche dei guidatori dei due mezzi.

Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco di Finale Ligure per la messa in sicurezza dell'area e le forze dell'ordine per ricostruire le dinamiche dell'impatto.

AGGIORNAMENTI IN CORSO