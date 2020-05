Uomo cade dagli scogli a Varazze e affronta un "volo" di dieci metri: è in codice rosso a Santa Corona

Grave infortunio oggi a Varazze: un uomo di circa 50 anni, durante una passeggiata in riva al mare, ha perso l'equilibrio sugli scogli ed è caduto, terminando in mare dopo un volo di circa 10 metri.

Per accelerare le operazioni di soccorso è intervenuto l'elicottero "Drago" dei Vigili del Fuoco, che, atterrando sul centralissimo Lungomare Europa, ha trasportato urgentemente il ferito al Santa Corona di Pietra Ligure. L'episodio si è verificato attorno alle 13.30 e le operazioni di soccorso si sono concluse poco dopo le 14.

L'uomo ha riportato un trauma cranico, un trauma dorsale e diverse escoriazioni in tutto il corpo ed è giunto all'ospedale pietrese in codice rosso. Tuttavia, essendo rimasto lucido e cosciente per tutto il tempo dei soccorsi, non sembrerebbe grave. Pare che non sia in pericolo di vita.