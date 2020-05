Bucci: "Domani incontro in Anci sulle spiagge comunali, entro il fine settimana avremo policy comune per tutta la Liguria"

Sono ancora in sospeso infatti le modalità con cui i cittadini potranno fruire di spiagge libere e attrezzate in gestione ai Comuni: “Domani si terrà un incontro con Anci – ha spiegato il sindaco di Genova - per decidere come gestire la situazione di spiagge attrezzate e spiagge pubbliche. Abbiamo intenzione di ricalcare le disposizioni per le piagge in concessione, garantendo uniformità delle misure su tutta la regione. Per il prossimo fine settimana sono convinto che avremo una policy comune per affrontare i problemi. L’obiettivo è quello di fare una bella estate con soddisfazione per tutti i liguri, ma contenendo il contagio: una recrudescenza dell’epidemia sarebbe devastante. Sono convinto che i genovesi sappiano come affrontare i problemi. Chi sta a casa guardi i digital Rolli Days, sono un grande spettacolo e stiamo per arrivare a mezzo milione di visualizzazioni: si possono visitare anche palazzi mai aperti e mai visitati”.