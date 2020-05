La Croce Bianca di Dego consegna nuovamente mascherine e guanti ai commercianti di Dego e Piana

I militi della Croce Bianca di Dego consegnano (domani a partire dalle ore 9) mascherine e guanti a tutti i commercianti di Dego e Piana Crixia. Un gesto che si ripete dopo il primo giro avvenuto ad inizio emergenza Covid-19.

"In questo periodo cosi complicato, ambedue i paesi ci hanno trasmesso grande vicinanza e affetto - spiegano dalla Croce Bianca di Dego - Si tratta di un piccolo ringraziamento nei confronti di chi, negli anni, ci ha sempre sostenuto e supportato".

Ma non è tutto. "In allegato al sacchetto con all'interno i DPI - concludono dalla Pubblica Assistenza deghese - ci sarà anche un foglio con la quale invitiamo nuovi militi a venire in Croce. Durante l'emergenza abbiamo sempre tenuto aperto il servizio. I compiti sono tantissimi. Chiunque abbia voglia di venire a darci una mano è benaccetto".