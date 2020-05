San Martino di Genova: manutenzione straordinaria alla camera iperbarica

Ecco il consueto aggiornamento pomeridiano relativo al quadro generale della situazione nell'ospedale San Martino di Genova:

Ad ora sono 13 i ricoverati in Malattie Infettive, 10 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 1 paziente positivo al Covid-19 in sub intensiva, 28 al Padiglione 12, 4 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 5 al Maragliano, 1 in Cardiochirurgia.

Si comunica che, a seguito del protrarsi dell’attività manutentiva straordinaria, la Camera Iperbarica resterà chiusa almeno fino a tutto il 26 maggio. Eventuali urgenze verranno indirizzate a Pisa e Milano, come da intercorsi accordi tra le Direzioni Sanitarie.