Cairo, la proposta di Di Sapia (Pd): "Destinare il 5x1000 alle associazioni presenti sul territorio cairese"

"È di poche ore fa la notizia che le due principali feste estive cairesi,la festa della Tira e Cairo Medievale, sono state ufficialmente annullate per quest'anno a causa dell'emergenza Coronavirus. Il dispiacere è tanto, ma la decisione che era già nell'aria da tempo, è assolutamente giusta e inevitabile". Così Michele Di Sapia, segretario Pd cairese.

"L'annullamento soprattutto di Cairo Medievale comporterà delle conseguenze sui bilanci di tante associazioni cairesi, che mediante l'allestimento delle bancarelle, riuscivano a guadagnare una parte di quel che serviva per finanziare e portare avanti le proprie attività sul territorio. Da qui la mia proposta: visto che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi, perché non pensare di destinare il 5x1000 alle associazioni presenti sul territorio cairese? Un piccolo ma importante gesto che potrebbe aiutare a supportare le attività delle associazioni del territorio" conclude infine il segretario cittadino del Partito democratico.