Pietra Ligure, con Sara Foscolo nasce il gruppo “Lega - Salvini Premier” in Consiglio Comunale

“Con una lettera al presidente del Consiglio Comunale Michela Vignone e, per conoscenza, al sindaco Luigi De Vincenzi, ho comunicato la nascita del nuovo gruppo ‘Lega - Salvini Premier’ in Consiglio Comunale a Pietra Ligure. Una decisione, quella di formare un nuovo gruppo, nata dall'esigenza di rappresentare il partito a cui appartengo, all'insegna della collaborazione con le altre forze di minoranza per un'opposizione costruttiva e per portare avanti le istanze dei cittadini di Pietra Ligure che hanno idee diverse rispetto a quelle espresse dall'attuale amministrazione comunale, nel rispetto del sano e schietto confronto democratico”.

Lo dichiara Sara Foscolo, consigliere comunale a Pietra Ligure e deputato della Lega.