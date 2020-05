Covid-19, Vaccarezza rinnova l'appello: "Siamo al sicuro se ci comportiamo con coscienza e responsabilità"

"Settimana di lavori e riunioni per Regione Liguria, le ultime ordinanze per dare certezze anche ai tanti, troppi dimenticati dal Governo. Ieri si è svolto anche, uno degli ultimi consigli regionali in streaming; era dedicato alle interpellanze e alle interrogazioni, licenziandone una sessantina. I lavori proseguono spediti, prima di ripartire fisicamente vogliano terminare tutte le verifiche per poter riprendere in sicurezza, per tutti" spiega in una nota Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo!".

"A proposito di sicurezza, vorrei parlarvi oggi proprio dei dispositivi di protezione individuale. Molti di voi qualche giorno fa hanno commentato un post pubblicato qui (su Facebook, ndr) dove erano presenti due immagini in cui ero senza mascherina: è ovvio che si trattava di foto di repertorio, risalenti ad un periodo in cui il Covid19 ancora non esisteva. Non ho ritenuto necessario specificarlo, ma credo sia giusto spiegare che dietro ogni articolo c'è un lavoro importante compresa la scelta delle immagini che deve essere aderente al tema e rendere immediatamente comprensibile il focus dell'articolo".

"Non avrei mai messo a rischio la mia salute ne quella del mio governatore Giovanni Toti, e ancor meno quella del presidente del Piemonte Alberto Cirio, che come tutti sappiamo ha affrontato le prime settimane di questa emergenza in quarantena proprio per essere stato contagiato. Ho lavorato tanto in queste settimane: commissioni, consigli regionali, ordini del giorno depositati, senza mai perdere il contatto con il territorio, con i suoi sindaci, con gli amministratori, con gli imprenditori e con i loro dipendenti, con le famiglie e le associazioni. Ho utilizzato la tecnologia a mia disposizione e utilizzando un termine molto caro al mondo social, sono stato resiliente: reagendo alle difficoltà cercando in queste l'elemento positivo per andare avanti: tutto é stato fatto in regime di estrema sicurezza".

"Questa mattina sono venuto a Savona per un breve sopralluogo, per riprendere le fila di quanto si era fermato. Presto sarò di nuovo operativo anche nel point di via Pia, nel frattempo, nel rispetto di tutti, come vedete, seguo alla lettera tutto quello che non mi stancherò di ripetere fino all'ultimo giorno. Siamo al sicuro se ci comportiamo con coscienza e responsabilità" conclude Vaccarezza.