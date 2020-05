Incidente, poco prima delle 14, in strada Santa Maria nel comune di Cairo Montenotte. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Carcare e una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento cairese, oltre alle forze dell'ordine per chiarire le dinamiche dell'impatto.

Fortunatamente la situazione fin da subito non è apparsa grave: il bilancio è di una sola persona trasportata per accertamenti in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona.