"Mazzette" all'obitorio di Santa Corona: una scena muta e in due rispondono al Gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carlo Quaranta, titolare della filiale delle Pompe Funebri Liguri di Pietra Ligure, invece Fabio De Giovanni, titolare della filiale di Borghetto Santo Spirito e Vincenzo Brancati, dipendente della cooperativa sociale Ma.Ris di Genova che gestisce la camera mortuaria dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, hanno risposto alle domande del Gip Fiorenza Giorgi fornendo versioni dei fatti che hanno confermato quanto ipotizzato nelle indagini degli inquirenti.

Questa mattina in remoto dal carcere di Marassi per i tre, che sono stati arrestati martedì scorso dalla guardia di finanza di Finale per concorso in corruzione di incaricato di pubblico esercizio nell’ambito di un’inchiesta della procura di Savona condotta dal Pm Claudio Martini, è scattato quindi l'interrogatorio di garanzia ed è stato convalidato l'arresto.

Nello specifico, secondo gli inquirenti, il dipendente in cambio di favori di vario genere, avrebbe rivelato agli addetti delle agenzie di pompe funebri informazioni sui decessi che si registravano sul territorio e parallelamente delle salme custodite presso l’obitorio.

Ci sarebbero inoltre altre tre persone indagate: una in servizio per la cooperativa sociale che gestisce la camera ardente dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il prete della cappella del nosocomio pietrese Don Carmelo Galeone e Giovanni Quaranta, padre del titolare dell'agenzia pietrese.