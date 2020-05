Referendum APM Terminals, vince il No. Cgil e Cisl: "Ora auspichiamo riapertura del confronto"

Dichiarazione congiunta di Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona, e Claudio Bosio, segretario generale Cisl Imperia/Savona:

"A fronte dell’esito del referendum sulla bozza di accordo integrativo che ha fatto registrare la vittoria del NO promuovendo le posizioni assunte dalle federazioni di categoria della CGIL (FILT) e della CISL (FIT), le Segreterie Territoriali Confederali auspicano in una rapida ripresa del confronto nell’alveo di rinnovate e corrette relazioni sindacali.

Nonostante non siano affatto piaciute le forzature adottate dalla direzione aziendale a sostegno di deroghe contrattuali considerate dalla maggioranza non utili a garantire tutele e sicurezza bensì destinate a rappresentare quasi esclusivamente elemento di dumping contrattuale, CGIL e CISL si ritengono pronte a favorire un confronto che parta dalle proposte elaborate dalle proprie federazioni di categoria. Le Segreterie Confederali Territoriali, pertanto, confermano, in coerenza con l’impegno profuso negli anni in favore della realizzazione dell’opera, il proprio interesse a creare le condizioni affinché la prima piattaforma semi-automatizzata del Mediterraneo raggiunga al più presto la sua piena operatività garantendo buona occupazione ed indiscutibili effetti positivi sull’intera economia locale, regionale e nazionale.

Nel prossimo incontro previsto nella giornata di lunedì 25 maggio in videoconferenza, queste saranno le premesse su cui CGIL e CISL intendono costruire le basi del confronto che dovrà successivamente rivedere protagoniste le federazioni di categoria per la definizione di un nuovo contratto integrativo da sottoporre all’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori".