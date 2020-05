Pallanuoto: La Rari Nantes Savona saluta il difensore Lorenzo Bianco

La Rari Nantes Savona comunica di non avere rinnovato il rapporto di collaborazione con il difensore Lorenzo Bianco.

La società biancorossa ringrazia Lorenzo per la dedizione e l'attaccamento ai colori sociali mostrato in tutti questi anni che ha vestito la calottina biancorossa, dalle giovanili fino in 1^ Squadra, e gli augura nuovi ulteriori successi per il suo futuro pallanuotistico e professionale.

Afferma l’allenatore e direttore tecnico, Alberto Angelini: “Un ringraziamento a Lorenzo per la lunga militanza dalle squadre giovanili fino a tutti questi anni di serie A 1 e con me in particolare perchè era l'ultimo giocatore rimasto della mia prima squadra che ho allenato in serie A 1. E' stata una scelta dolorosa della società, ma che sicuramente non comprometterà il rapporto di reciproca stima. Un in bocca al lupo a Lorenzo per la carriera sportiva e per quella professionale visto che è fresco di laurea in ingegneria”.